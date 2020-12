Ezra avait 5 mois quand ses parents l’ont déposé à la crèche. En fin d’après-midi, ils apprenaient qu’il était en réanimation. Onze jours plus tard, il avait cessé de vivre. Et encore dix jours plus tard, la gardienne de la crèche avait craqué : en voulant prendre l’enfant dans ses bras, elle l’aurait malencontreusement lâché, Ezra serait tombé avec la tête sur le sol et la gardienne aurait réagi en secouant l’enfant, aggravant peut-être son état. Et l’enfant en est mort.