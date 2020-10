La tombe du lieutenant Piron, héros de la Seconde Guerre mondiale, est dans un état désastreux

Le 8 août 1944, quand 2 200 soldats belges ayant rejoint l’Angleterre et piaffant depuis deux mois sont enfin autorisés à débarquer en Normandie, ils ont à leur tête un jeune colonel de 48 ans : Piron. En compagnie de troupes anglaises et hollandaises, le Groupement belge participe à la libération de la côte normande, Franceville, Varaville, Dives, Cabourg, Houlgate, Blonville, Deauville et Villers-sur-Mer, puis Trouville, Honfleur, Conteville et Foulbec avant de recevoir l’ordre de foncer sur Bruxelles. Au cours de la progression en Belgique de la désormais brigade Piron, la population, incrédule d’être libérée par des compatriotes, les prend parfois pour des Canadiens francophones. Le 4 septembre, Bruxelles est en liesse. Jean-Baptiste Piron deviendra plus tard le premier commandant des Forces belges en Allemagne, les FBA.