Deux mois pour réparer un véhicule à 74 000 euros ? Jaguar répond : "Les pièces sont justement arrivées hier."

Avec une Jaguar, Rudy Rimeau serait un homme heureux… si son véhicule, une F-Pace en leasing, passait plus de temps à avaler du bitume qu’à se trouver immobilisé chez le concessionnaire. " Depuis l’été, confie ce directeur logistique d’un grand hôpital bruxellois, elle n’a pas roulé 100 mètres. "

Et l’homme de 54 ans le concède : " Aucun véhicule, pas même un SUV de luxe de 74 000 euros (sans les ristournes) à l’achat n’est à l’abri d’un souci. Mais ce qui ne va pas, c’est d’être laissé dans l’incertitude, la non-information, et d’obtenir des réponses qui ne donnent pas une impression de sérieux. Jaguar reconnaît qu’ils ont des problèmes d’approvisionnement pour certaines pièces et, en période de vacances, un peu moins de disponibilité des équipes. Cela fait maintenant près de deux mois que ma Jaguar est à l’atelier, et je ne suis visiblement pas le seul client à s’interroger et s’impatienter. "

