Ce lundi après-midi, à la cour d'assises du Hainaut devant laquelle Nathan Duponcheel comparaît pour l'assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017 au cimetière de Luingne, la juge d'instruction, Véronique Laloux a expliqué les différentes étapes de la reconstitution des faits. Ainsi, elle a précisé que l'accusé avait le même comportement que lors de ses auditions. " Il était très calme", a-t-elle indiqué.

Par la suite, la juge d'instruction s'est expliquée quant à sa décision de mise sous bracelet électronique de Nathan Duponcheel. Une décision suite à laquelle elle a reçu un message de menaces. "J'ai pris cette décision en février après avoir reçu les rapports de trois rapports psychiatriques. Ces experts faisaient état d'une fragilité psychologique du détenu. En le mettant sous bracelet, j'ai voulu ne pas accentuer sa fragilité. Je ne l'ai pas libéré. Je ne considère même pas spécialement ma décision comme une faveur. Oui il était chez lui mais il ne pouvait pas sortir d'un périmètre bien défini. Si c'était le cas, le centre de surveillance est immédiatement prévenu via le GPS. Il ne pouvait pas aller faire ses courses, aller chez le médecin sans prévenir,... Or, à la prison, on peut se rendre dans la salle de sports."

Nathan Duponcheel a aussi indiqué qu'il avait coupé son bracelet à l'aide d'un couteau à steaks. Il a affirmé avoir à nouveau "pété un câble". Il venait notamment d'apprendre que son meilleur ami avait renoué avec celle dont il était amoureux mais qui ne voulait pas de lui.