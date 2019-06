La justice belge a condamné le père de Beni, cet enfant emmené il y a trois mois en Roumanie, à le ramener en Belgique, au domicile de sa mère.

Le 31 mars dernier, ce petit garçon de sept mois né le 31 août 2018 à Bruxelles d’une mère belge et d’un père roumain vivant aujourd’hui séparés, a été enlevé par son père.

Muriel, la mère, avait dû lui remettre l’enfant dans le cadre d’un droit de visite. Trois jours plus tôt, un jugement du tribunal de la famille avait interdit au père de quitter le territoire avec l’enfant. Malgré la décision, le père l’avait emmené à Stei, dans le nord-est de la Roumanie, où le bambin se trouve probablement encore. Le conditionnel s’impose. Sa mère, qui a déposé plainte pour rapt parental, étant en effet sans nouvelles récentes.

Le 28 mars 2019, un jugement avait donc interdit au père de quitter la Belgique avec le petit. Trois jours plus tard, celui-ci quittait Bruxelles et, sans avoir la carte d’identité de l’enfant, traversait l’Europe en direction de l’est, passait quatre frontières et parcourait 1 750 kilomètres avec ce bébé de 7 mois, sans être arrêté ni inquiété le moins du monde.

La justice belge accorde à la mère l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. De la sorte, elle condamne le père à ramener Beni en Belgique, au domicile de sa mère.

Le jugement est extrêmement sévère pour le père.

Selon le tribunal de la famille de Bruxelles, (...)