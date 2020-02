Le tribunal de première instance de Bruxelles perd un de ses magistrats les plus expérimentés.

La DH a appris il y a quelques jours le décès du juge Pierre Hendrickx qui avait jugé les premiers procès terrorisme à Bruxelles, après avoir été pendant plusieurs années spécialisé en matière de droit pénal financier. Jeudi passé, la juge Sophie Van Bree, porte-parole du tribunal de première instance de Bruxelles, a confirmé à la DH que Pierre Hendrickx était décédé le 8 janvier dernier en matinée, à l'âge de 56 ans.

"C’était vraiment une belle personne et nous sommes tous très affectés de son départ", a confié la magistrate. Pierre Hendrickx était réputé au palais de justice de Bruxelles comme étant un magistrat très consciencieux, érudit et extrêmement précis dans la manière dont il instruisait les audiences et dont il rendait ses jugements, n'hésitant pas à pousser quelques "coups de gueule" face aux incohérences du système judiciaire et au manque de moyens élémentaires de la justice.