Nous avons eu des doutes sur le syndic de notre immeuble. Quelques propriétaires d’appartement ont voulu vérifier ce qu’il en était. On est allés de surprise en surprise. "

La DH apprend qu’une instruction judiciaire est ouverte, à Bruxelles, sur la gestion par une société immobilière syndic de copropriété d’un immeuble à Molenbeek. Un building de 325 appartements.

Georges Vignis fait partie de ceux qui ont porté plainte. Ce qu’il peut en dire ne fera pas plaisir aux syndics de copropriété, et c’est pour cela qu’il précise : "Je suis persuadé que ce que nous avons constaté chez nous est exceptionnel. Il ne faut pas généraliser. Les gestionnaires de copropriété se sont professionnalisés. C’est devenu un métier complexe et exigeant. Les filous ont disparu. On n’entend plus parler de grosses magouilles comme il y a quinze ans. Mais c’est exact qu’on s’est heurtés à un manque total de transparence. Quand nous posions des questions au syndic, il ne répondait pas, sinon avec des réponses qui ne correspondaient pas à la réalité. Et je n’aime pas qu’on me prenne pour un c…"

Georges Vignis a été rejoint par d’autres propriétaires. "Au départ, nous n’avions des soupçons que sur un "petit" montant de 154 000 euros."

Sur leur constitution de partie civile, l’affaire est maintenant à l’instruction chez le juge Frédéric De Visscher. "On a eu la chance d’être aidés par un vérificateur aux comptes qui était compétent et a pris son temps. Si je devais donner un conseil aux copropriétaires qui auraient des doutes sur leur syndic, ce serait celui de ne pas se lancer sans prendre au préalable l’avis d’un cabinet comptable".