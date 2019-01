Faits divers La maman d’Alexandre Strens a témoigné avant de voir les images glaçantes du tueur.

Les images, de qualité moyenne, sont en noir et blanc, quelque peu tremblantes. Ce sont des plans fixes, sans aucun zoom. Comme dans les vieux films muets, il n’y a pas de son. Mais il n’y a pas non plus mise en scène. La présidente de la cour d’assises, qui juge Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, a diffusé vendredi les images de l’attentat prises par des caméras de surveillance du Musée juif le 24 mai 2014.

Il s’agit d’une dizaine de séquences, de 30 secondes à deux minutes. Ces images montrent de manière saisissante la détermination du tueur, dont le visage est dissimulé par l’ombre d’une casquette.

Ce qui frappe au premier abord, c’est la rapidité d’exécution. Emanuel et Miriam Riva, les deux victimes israéliennes, sont à l’arrêt devant un présentoir de prospectus vers lequel se dirige leur regard. Un homme surgit derrière eux : moins de deux secondes plus tard, le couple git au sol. Le tireur a fait feu quasi à bout touchant à l’arrière de la tête.

D’un geste décidé, il se dirige vers le bureau d’accueil où il abat, tout aussi froidement, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, la bénévole et l’employé du Musée juif. Il repart tout aussi vite.

(...)