Cela fait près de trois ans que Rita a renoué avec son fils Frédéric. Et ce, après 10 années de vide relationnel. Des retrouvailles dramatiques puisque c’est en prison que cette maman de Floreffe l’a revu pour la première fois.

Aujourd’hui, l’homme de Fosses-la-Ville est toujours incarcéré, à Namur, dans l’aile psychiatrique. Frédéric V., ancien infirmier de la maison de repos "La Méridienne" à Meux, est inculpé pour un assassinat et une tentative d’assassinat, alors qu’à la base, la justice le suspectait aussi par rapport à 19 autres cas. C’est en inoculant de l’insuline qu’il aurait mis fin aux jours d’une résidente et tenté de tuer une autre.

"Vous vous rendez compte qu’il a été présenté comme un serial killer ? Si, au final, tout cela est vrai, c’était un coup de folie", témoigne Rita. "Il avait des difficultés financières et conjugales. Il faisait plein d’heures sup.’ Il était en burn out. Et s’il l’a fait, ce ne peut être que pour soulager des personnes en fin de vie et à leur demande. Peut-être aussi a-t-il voulu se libérer de sa situation. "