Très émue, la mère de Nathan Duponcheel, Tania B., a été entendue ce mardi par la cour d’assises du Hainaut.

À 48 ans, elle travaille depuis 2003 au sein de l’administration communale de Mouscron. Un travail où on la retrouve toujours en poste deux ans après que son fils a mis fin aux jours du bourgmestre de l’entité. "Malgré cette histoire, je n’ai jamais ressenti la moindre hostilité de la part du personnel, jamais de remarque , explique-t-elle. Cela se passe très bien même si je reste mal à l’aise. Je me sens entre le marteau et l’enclume." Tania B. expliquait que son fils n’avait jamais caché ses griefs envers le bourgmestre. "Je savais qu’il ne le portait pas dans son cœur. Il m’avait déjà dit qu’il avait envie de le tuer, mais je ne l’ai jamais pris au sérieux, c’était un adolescent. Il m’en parlait par moments, c’était par vagues."

La mère de l’accusé se dit encore très affectée par le geste de son fils. "C’est un énorme malheur pour moi, pour la famille Gadenne, cela n’aurait jamais dû arriver. C’est le désarroi d’un jeune qui a rendu quelqu’un responsable de quelque chose qu’il ne l’était pas. Il regrette chaque jour et devra vivre avec cela sur la conscience. Je souhaiterais en tout cas avoir un jour une discussion avec la veuve d’Alfred Gadenne, mais je n’y arrive pas pour l’instant…"