Les tribunaux belges sont engorgés. Pas moins de 700 000 nouvelles affaires, dont 200 000 devant les seuls tribunaux de première instances, y sont introduites chaque année. Pour un certain nombre d’entre elles, une médiation aurait permis de résoudre le conflit. Or seules 5 000 médiations sont réalisées chaque année. Et la plupart sont demandées par un juge alors que la procédure judiciaire est déjà enclenchée. Encore très peu de personnes en litige, que ce soit pour un problème de voisinage, de logement, familial, professionnel, institutionnel ou encore commercial, font appel à cette voie spontanément.