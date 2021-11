Un promeneur avait découvert le corps du bambin samedi midi. Le laboratoire de la police et un médecin légiste avaient été dépêchés sur place. Le juge d'instruction s'était aussi rendu sur les lieux. La mère de l'enfant a été identifiée, a signalé le parquet, sans révéler l'identité. Il s'agirait d'une jeune fille mineure. On ignore si elle s'est rendue à la police. L'autopsie du bébé est encore en cours. Selon le parquet, le nouveau-né se trouvait depuis un certain temps déjà dans l'eau.