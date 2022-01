"Je suis fortement touchée par ces reproches. Je ne savais rien du passé judiciaire de Dave, on ne googlise pas toutes les personnes que l’on rencontre, n’est-ce pas? Je ne peux plus continuer à lire tout ça", a-t-elle regretté.



Elke Verberckmoes semble avoir encore du mal à réaliser ce qui est arrivé à son enfant. "Et maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je crois que je ne réalise pas encore. Cela n’arrivera pas tant que je n’aurai pas pu faire un dernier câlin à mon garçon.”

Ce lundi soir, le corps sans vie du petit Dean, 4 ans, disparu depuis quelques jours, a été retrouvé aux Pays-Bas. Dans la commune de Saint-Nicolas, où résidaient l'enfant et sa mère, cette histoire tragique a particulièrement ému. Une veillée a d'ailleurs été organisée ce mardi soir en mémoire du petit garçon. Bougies, ballons, embrassades, discours: l'émotion était vive.La mère de Dean, présente à cette cérémonie. dit avoir été très touchée par les marques de sympathie. “C’est formidable que tant de gens soient venus ici. Je reçois beaucoup de soutien, ce qui est gratifiant”, a déclaré Elke Verberckmoes à la chaîne de télé locale TV OOST. Toutefois, la jeune maman souffre des nombreux reproches adressés à son encontre sur les réseaux sociaux, certains déplorant sa naïveté.