Un vol en retard ou tout simplement annulé, ce n’est malheureusement pas rare. Des cas se produisent presque quotidiennement, avec plus ou moins d’incidences sur les passagers.

De retour d’un week-end à Barcelone le 10 août dernier, Luc et Nathalie ne connaissent toujours pas les circonstances exactes de leur vol retardé de 5 heures au total. " En début de journée, nous avons reçu un premier mail de Vueling nous conseillant de venir plus tôt à l’aéroport car un risque de grève du personnel de sécurité existait, se souvient Luc. Arrivés sur place, nous n’avons eu aucun problème et nous étions donc bien à l’avance pour prendre notre avion initialement prévu à 18 h 35. "

(...)