Les deux frères braqueurs de fourgons ont été assassinés voici quatre ans par des inconnus.

La police et la justice échouent à identifier ceux qui ont supprimé Claude et Frédéric Hilger, deux anciens braqueurs de fourgons assassinés en 2016 dans des circonstances dont La DH apprend à quel point elles furent barbares, atroces.

Le 8 mars 2016, les frères Hilger, qui ont frayé avec des truands tels que Patrick Haemers dans les années 80, ont quitté leur domicile pour se rendre dans un restaurant à Zaventem, probablement la pizzeria Serenata que tient leur ami Luigi Mallaci.

Ils ont disparu en chemin.

Le 10 mars, une camionnette était repêchée dans le canal Charleroi-Bruxelles à Seneffe avec, à l’intérieur, la carte d’identité d’un des frères ainsi qu’un bac contenant des résidus d’ossements humains, probablement dissous dans l’acide et finalement identifiés par l’ADN comme ceux de Claude et Frédéric. Les victimes avaient 50 et 52 ans.

(...)