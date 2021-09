La reconstitution aura lieu ces lundi et mardi.

Ces lundi et mardi, la reconstitution des faits qui ont conduit à la mort de Jozef Chovanec aura lieu à l’aéroport de Charleroi. L’entrepreneur slovaque y est décédé en février 2018, après avoir été brutalement maintenu par des policiers.Toutes les personnes impliquées (médecin, urgentistes, infirmier, pompier et les 12 policiers) y présenteront leur version des faits, sachant que les six heures d’enregistrements dans la cellule ne leur laisseront guère la place à l’improvisation. À charge des experts de vérifier si ce qui est “rejoué” est compatible avec leurs conclusions (autopsie, examen toxicologique…). (...)