"Aidez-nous à retrouver ma nièce", écrit ce dimanche 5 juillet le nationaliste flamand, Theo Francken. Kiara, 14 ans, a disparu ce samedi à Heverlee. Child Focus a depuis lors lancé l'alerte, qu'a partagée l'oncle de l'adolescente, le bourgmestre de Lubbeek, précisant qu'elle avait besoin de soins médicaux.

La jeune fille mesure 1,57 mètre et est de corpulence mince. Elle a des cheveux châtains clairs. Au moment de sa disparition, Kiara portait un jeans bleu, une veste rose et des chaussures blanches de la marque Fila. Elle avait également un grand sac à main et arborait une sonde nasale.





Quiconque a vu Kiara est prié de contacter gratuitement Child Focus au 116/000 ou la police au 0800/30.300