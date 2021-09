C’est sans doute l’une des rares choses positives que nous aura apportée la crise sanitaire : le télétravail, un temps rendu obligatoire, semble définitivement rentré dans la culture des entreprises. Si certaines continuent à y être réticentes, huit sur dix comptent le maintenir en cette rentrée.

Un télétravail qui, on aurait pu le penser, allait contribuer à une amélioration des relations entre certains travailleurs. Mais selon l’organisme Idewe, le nombre de cas de harcèlement enregistrés au sein des entreprises n’a pas diminué de manière significative en 2020. "Sur le nombre total de dossiers, nous avons traité l’année dernière la même proportion de dossiers de conflits et de harcèlement qu’en 2019, précise Idewe. Au total, 39,6 % de dossiers concernaient des conflits (contre 40 % en 2019) et 14,9 % concernaient des cas de harcèlement (contre 14,8 % en 2019)."

Du harcèlement qui concerne tant des formes d’exclusion, la rétention délibérée d’informations, les rumeurs, les insultes (personnelles et collectives) que les blagues déplacées. "Pendant cette crise du coronavirus, d’autres formes de harcèlement apparaissent également, et la pandémie pourrait même en être à l’origine . Il arrive par exemple que des collègues revenant de quarantaine soient dévisagés ou évités. Il y a même eu des cas de toux ou de crachats délibérés. D’autres personnes ont signalé avoir du mal avec le comportement de surveillance de leur supérieur hiérarchique lorsqu’elles font du télétravail."

Selon Idewe, la distance physique n’a pas empêché le harcèlement. Par exemple, les ragots du temps de midi ont migré vers les groupes WhatsApp ou Teams. "Comme le télétravail est là pour rester, il est crucial que les supérieurs hiérarchiques travaillent aussi à distance sur le bien-être et l’état d’esprit de leurs travailleurs."