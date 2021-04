Une femme s'est présentée dimanche après-midi à l'hôpital avec une blessure par un objet contondant. C'est son fils majeur qui l'a amenée sur place, à la suite de quoi la police a été informée. Lorsque les policiers se sont rendus au domicile de la dame, ils ont trouvé le père de famille, âgé de 54 ans, dans une mare de sang. Il présentait plusieurs blessures dues à des coups de couteau. Il a été transporté dans un état jugé critique vers l'hôpital. Entre-temps, ses jours ne sont plus en danger.

La femme et ses deux enfants majeurs ont été appréhendés et devaient être entendus dans le courant de la journée de lundi. Un médecin légiste et le labo judiciaire se sont rendus sur les lieux et un juge d'instruction a été désigné. On ignore pour l'heure les circonstances précises de la rixe.