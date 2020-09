La petite fille de 7 ans est morte en janvier : la marque d’une piqûre dans le bras, du diazépam dans le sang et des traces de manœuvres sur la bouche et le cou.

La justice bruxelloise a ordonné le 20 juillet l’internement de la mère de la fillette de 7 ans et demi décédée en janvier dernier à Molenbeek. Quand Maghnia a déclaré après trois jours à la commune le décès de l’enfant, des éléments ont immédiatement été considérés comme suspects. L’enquête a établi que Maghnia, 38 ans, qui élevait seule Meryam, souffrait depuis longtemps de problèmes psychiatriques. Et c’est en se basant sur les rapports d’experts que la chambre du conseil l’a internée, cet été. Mais que s’est-il vraiment passé avec Meryam, la petite victime ? On l’apprend aujourd’hui.