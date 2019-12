Habitué au travail les jours de fêtes, Yannic Lecomte, premier inspecteur à la police fédérale des chemins de fer à Liège, nous dit être marqué non seulement par la solitude qui règne ce jour-là chez les plus démunis mais aussi par le nombre d’interventions pour… des conflits de famille.

"C’est assez frappant de constater que mes collègues de l’intervention, que j’entends via notre système de radio, passent leur nuit à régler des disputes familiales. Les gens n’ont plus l’habitude de se voir et ils se retrouvent ce jour-là tous autour d’un repas arrosé. C’est le moment où toutes les rancœurs sortent. Des reproches, des désaccords, autant de sujets de discussion qui peuvent tourner en bagarre. Au point de devoir faire appel à nos services. C’est malheureux de se retrouver face à un esprit de Noël si peu présent."

Mieux vaut donc éviter les sujets qui fâchent entre l’apéritif et le dessert, histoire de ne pas se retrouver au commissariat au moment de l’échange des cadeaux !