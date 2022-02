"Tous les secteurs pleurent des manques de moyens, c’est certain, mais la police en a cruellement besoin. Il en va de l’avenir de tous. C’est l’état de droit qui est menacé et dans le contexte actuel, ce n’est clairement pas le moment de mettre en péril cet état de droit, déjà si fragilisé par la pandémie et ses conséquences sur nos vies." La députée fédérale Vanessa Matz (CDH) pousse un cri d’alerte : il faut sauver la police. Et plus particulièrement la police judiciaire fédérale.