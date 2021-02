Les postes de police seront fermés et les services de police se concentreront sur ce qui est le plus urgent, peut-on lire dans un communiqué de presse vendredi soir. La zone de police a dû faire face à l'absence de plusieurs agents ces derniers jours. "La zone a donc décidé de tester préventivement tous les agents de la zone de police. Tout indique maintenant qu'une des nouvelles variantes du coronavirus pourrait se propager", est-il précisé.

Après concertation entre les diverses autorités locales et régionales, dont l'Agence flamande pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid, ndlr.), il a été décidé de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la propagation du virus et d'organiser les services différemment.