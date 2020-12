La police de Beringen/Ham/Tessenderlo a découvert une fête sexuelle vendredi soir. Vers 21h30, la police a été informée qu'une fête illégale se déroulait à Paal-Beringen. Alertés par tous les véhicules qui étaient stationnés le long de l'habitation d'où venait l'agitation, les agents ont vite compris qu'il s'agissait d'une soirée libertine lorsqu'ils ont aperçu, par la fenêtre, plusieurs hommes et plusieurs femmes dans le plus simple appareil.

Les policiers ont d'abord sonné, en espérant que les "fêtards" allaient ouvrir la porte. Ce n'est finalement que lorsque les pompiers sont arrivés sur place pour forcer l'entrée que les agents ont pu entrer.

En premier lieu, la police a mis la main sur six personnes. Lors de la fouille de la maison, les agents ont encore découvert deux personnes dans la cave et deux autres à l'étage dont l'une qui se cachait dans un placard. Les dix personnes ont écopé d'un PV Covid et d'une amende de 250 euros. Une femme a été arrêtée provisoirement car elle refusait de coopérer avec la police.