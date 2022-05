Karol Latowski se déplace sur un mountainbike bleu de la marque "GT". Il porte un casque de vélo rouge et noir. Il mesure 1m70 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux foncés et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon à motifs camouflage, un sweat noir et des baskets noires de la marque 'Adidas'. Il était en possession d'un sac à dos à motifs militaires.

La police demande à Karol de prendre contact avec ses proches "afin de les rassurer" et à toutes les personnes qui pourraient témoigner de contacter le numéro gratuit 0800/30 300 ou Child Focus au numéro 116 000.