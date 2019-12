Au cours d'une action qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi en Flandre orientale, les services de police locale et fédérale ont mis la main sur de la drogue dont la valeur est estimée à 200.000 euros.

Il s'agit de 20 kilogrammes de speed et d'une importante quantité de LSD. Onze personnes ont été arrêtées et trois véhicules ont été saisis.

La police fédérale a mobilisé un hélicoptère et la brigade canine pour soutenir les équipes sur le terrain. C'est ainsi que deux personnes parmi la circulation ont été contrôlées. Il s'est avéré qu'elles transportaient une importante quantité de stupéfiants. Au total, plus de 17.808 véhicules ont été scannés avec une caméra ANPR. Parmi eux, 1.167 ont été pris à part et 409 personnes ont été contrôlées. Lors de cette action d'ampleur, la police a saisi de la drogue à 28 reprises.

Trois arrestations ont eu lieu pour possession de substances prohibées et deux pour trafic. Les forces de l'ordre ont dressé 84 procès-verbaux pour, entre autres, actes suspects, détention d'armes interdites et diverses infractions au code de la route. Sept permis de conduire ont été directement retirés et deux autres simplement suspendus. Seize zones de police locale ont participé avec les polices fédérales de la route et des chemins de fer à cette action.