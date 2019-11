Indicateurs : c’est leur titre officiel. Mais on les surnomme aussi taupes, balances ou traîtres dans le milieu criminel, leur rôle n’étant guère apprécié par ceux qu’ils permettent de coincer. Tous ces informateurs ont permis à la police d’arrêter pas moins de 1 370 individus en 2015, derniers chiffres disponibles. Sans compter les saisies réalisées grâce à leur aide : 1 959 véhicules ; 637 armes à feu, plus de quatre millions d’euros, etc. (voir détails ci-contre). Au total, pas moins de 839 primes leur ont été versées la même année, un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Tout comme le montant de ces bénéfices octroyés à ces indicateurs dont le recours par la police est strictement réglementé. Il s’agit d’une méthode particulière de recherche et la rémunération de ces informations est réglementée par une circulaire ministérielle confidentielle.

Les montants des primes accordées varient de 50 à parfois plusieurs milliers d’euros et chaque paiement est réalisé en prenant compte du degré du risque encouru par l’indicateur et du degré d’exactitude de l’information en fonction du résultat.

(...)