Policière depuis 21 ans, elle a été menacée ce week-end d'être égorgée par un homme qui a tenté de prendre son arme. "Ce qui me révolte, c'est que le magistrat le libère. Quel signal donne-t-on alors qu'on est dans un contexte où on nous demande de faire attention tout le temps ? Je suis sous le choc...", nous confie-t-elle

D'origine marocaine, F. est entrée à la police il y a 21 ans. "J'étais une des premières femmes d'origine marocaine à porter l'uniforme. Cela n'a pas toujours été simple parce qu'on vous traite souvent de traitre mais j'ai toujours fièrement porté cet uniforme parce que j'ai toujours adoré mon métier", précise d'emblée F. avant d'ajouter qu'elle n'a jamais eu à se plaindre de la zone de police dont elle fait partie, la zone Nord, celle qui couvre les territoires de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere. Aujourd'hui, c'est au système judiciaire qu'elle en veut. Et plus précisément au magistrat qui, ce week-end, a décidé de libérer son agresseur après audition, avec un simple ordre de quitter le territoire. Une situation que le SLFP, son syndicat, dénonce également.

"Je suis écoeurée. Je suis sous le choc, je n'ai pas de mots. Ce gars, il est retourné chez ses amis et leur a dit : voilà, je peux menacer une policière, tenter de lui prendre son arme, je suis libre !", s'exclame la policière avant de revenir sur l'agression dont elle a été victime ce samedi à Saint-Josse.