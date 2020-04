"Pour alléger les conditions de détention, la direction de l’établissement a décidé de faire un don de 20 euros", peut-on lire dans une note de la direction adressée aux détenus de la prison de Lantin, théâtre vendredi d’incidents graves.

Dans cette note, que la DH a pu lire, la direction, maniant la carotte et le bâton, révèle que "des armes ont été trouvées" ; n’exclut pas une intervention de l’armée encore qu’elle ne soit pas à l’ordre du jour ; annonce que les avocats ne peuvent plus se présenter à Lantin pour rencontrer leur client au parloir et, évoquant les rumeurs, met les détenus en garde "par rapport à la presse".

