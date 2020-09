a sortie méchamment anti-francophone du bourgmestre de Middelkerke-Westende qui associe le "Borinage" à du "brol" n’est qu’une partie de l’iceberg. En tant que Flamande, je suis révoltée de la façon dont Jean-Marie Dedecker traite les francophones, Wallons comme Bruxellois. Il y a eu des réactions mais si peu. Je vais vous dire la vérité : les francophones à petit budget ne sont tout simplement plus les bienvenus chez nous."

Flamande native de Roulers, Brigitta Santy vit depuis 30 ans à Westende où elle possède des établissements Horeca. Si la politique "anti-francophone" menée à Middelkerke et Westende la choque et la blesse, elle craint que les incidents de Blankenberge "n’ont pas amélioré les choses. Ici, le petit peuple francophone, les Wallons des campings et les Bruxellois des locations vieillottes, tous ces gens-là peuvent aller ailleurs. Pour Dedecker, pas de cela chez nous ! C’est pas plus compliqué. Et quand Dedecker dit quelque chose, tout le monde suit".

Brigitte Santy possède le Cankan, ‘t Getijdje et le Midway, que tient une francophone. "J’ai beau être Flamande : le simple fait de louer à des francophones m’attire les ennuis. On nous fait des contrôles qu’on épargne aux Flamands. On va jusqu’à déposer des plaintes imaginaires. La police s’est pointée chez nous un soir de la semaine passée pour un soi-disant tapage nocturne… alors que nous étions… fermés."

En tant que "pure Flamande", elle témoigne du fait que louer un commerce à des francophones "pose problème aux autorités communales. Et pourtant je loue à des francophones dont je sais qu’ils font l’effort de parler la langue."

À Middelkerke-Westende, relate Brigitte Santy, "les Bruxellois sont des Brusseleers et les Wallons, des Borains. Traduisez : des bas de gamme".

Le plan du bourgmestre Dedecker est de faire de Middelkerke un deuxième Knokke. "Je suis allée le voir : Jean-Marie, wat is er aan de hand ? Waarom alle die rommel ? À quoi tu joues, là ? Il m’a répondu : "Ik ben hier de baas ; ik doe wat ik wil. Op kuisen zal ik doen. Je ferai le nettoyage."

(...)