Plusieurs personnalités politiques ont pointé du doigt ce vendredi l’insuffisance des moyens disponibles, pointant du doigt en particulier la réforme des zones de secours sous le gouvernement précédent. "Clairement, Jan Jambon (N-VA), alors ministre de l’Intérieur, a fait passer sa réforme sous le gouvernement Michel où il a supprimé 4 des 6 casernes de la protection civile (seuls subsistent Crisnée et Brasschaat tandis que Ghlin et Libramont ont fermé côté francophone). J’ai combattu cette décision. Avec la disparition des casernes, on a moins de volontaires car ils étaient attachés à une caserne. Si vous habitez Arlon, vous alliez à Libramont. On a perdu 130-140 volontaires, nous indique Eric Thiebaut, député PS.