Faits divers Pour les auto-écoles proches de la frontière linguistique, c’est devenu un casse-tête.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines dans nos colonnes, la réforme du permis de conduire entrée en vigueur le 1er juillet 2018 ne fait pas que des heureux. Du côté des conducteurs ou aspirants conducteurs, les mêmes critiques reviennent et certains avancent l’existence de quotas et ont l’impression que l’on se fait de l’argent sur leur dos.

Mais qui est-ce "on" ? Certains visent les centres d’examens, d’autres les auto-écoles tandis que le reste parle de petits arrangements entre les deux. Difficile à prouver, et ce n’est pas l’objet de l’article. Ce que chacun préfère mettre en avant, c’est la sécurité routière et la formation donnée aux futurs conducteurs. Et du côté des auto-écoles, les sons de cloches ne sont décidément pas les mêmes. Lors de notre dernier article, Emmanuel Baratucci, des auto-écoles Bara, ventait les mérites des nouvelles règles en vigueur. Mais d’autres sortent du bois pour donner un avis contraire.

(...)