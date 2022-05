La réinsertion de Michelle Martin, un échec à cause de la société? "Foutaises! C'est elle qui s'est mise dans les problèmes", réagit Jean-Denis Lejeune Faits divers Sébastien Ponciau © Ennio Cameriere

C’est un Jean-Denis Lejeune plutôt fataliste qui a appris la prochaine libération de Michelle Martin. Condamnée à 30 ans notamment pour ne pas avoir nourri et sauvé les fillettes détenues la cache de Marcinelle, l’ex-femme et complice de Marc Dutroux arrive à l’échéance de sa liberté conditionnelle et pourra donc sortir de prison cet été. (...)