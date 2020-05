Les épreuves, ça crée des liens. Cette infirmière et ce policier en savent quelque chose. La pandémie a vu naître leur amour. Amis de longue date, la crise les a rapprochés. Pas tant physiquement, puisqu’ils ont pris leurs distances un certain temps par prudence, mais les difficultés traversées les ont convaincus qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Le couple a accepté pour la DH de se confier sur les moments les plus éprouvants traversés au cours de cette vague sans précédent qu’a connue notre pays.

Elle est infirmière urgentiste depuis dix ans dans un hôpital du sud de Bruxelles. Lui est inspecteur à la zone de police Montgomery.

(...)