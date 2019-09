Selon nos informations, la justice roumaine a ordonné mercredi le retour en Belgique de l’enfant belge de 1 an que son père, d’origine roumaine, a enlevé à Bruxelles le 31 mars dernier, comme La DH l’avait révélé ( La DH 4/6/19) et le parquet de Bruxelles, confirmé. La décision a été prononcée par le tribunal civil de Bucarest, où Muriel, la maman, bruxelloise, avait été convoquée et s’est rendue.

Par cette décision, le tribunal roumain ne fait pas difficulté à appliquer la Convention de La Haye, laquelle engage la Roumanie à respecter le jugement rendu à Bruxelles le 16 mai attribuant à la mère l’hébergement principal et l’éducation du petit Beni.

Muriel, 28 ans, est rentréede Bucarest. Épuisée mais soulagée. Encore que, dit-elle. Muriel ramène de Roumanie une immense déception. (...)