Deux hommes et une femme respectivement âgés de 19, 20 et 18 ans ont trouvé la mort dans un grave accident de la route ce samedi matin. Parmi eux figure Mo Nitcheu, un jeune footballeur espoir de 19 ans évoluant actuellement à Saint-Trond, a précisé le parquet de Limbourg. Les deux autres victimes sont Gerrit Bos, un ancien jeune joueur néerlandais de 22 ans ayant évolué à Genk, ainsi qu’un jeune Portugais de 20 ans résidant aux Pays-Bas. Les cinq victimes ont péri samedi matin lorsque leur voiture a percuté à grande vitesse la façade d’un café situé au croisement de la Dorpsstraat et de la Tongersesteenweg à Kortessem. Les dégâts à l’établissement sont importants.

Un peu plus tôt samedi, vers 8 h du matin, c’est une jeune femme de 24 ans qui est décédée sur la nationale reliant Huy à Liège. Pour des raisons qu’il reste à déterminer, la jeune femme, mère d’un enfant de 3 ans, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poteau d’éclairage. Vers 5 h 45, c’est à Rotem, dans le Limbourg, qu’un automobiliste a perdu la vie. Il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a franchi la haie d’une habitation avant de s’encastrer dans la façade du bâtiment inoccupé. La voiture a pris feu et les pompiers ont dû intervenir.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des témoins ont aperçu une BWM qui roulait à vive allure à Damme, en Flandre occidentale. La BWM a percuté un autre véhicule, qui a effectué plusieurs tonneaux. La grosse cylindrée a fini sa course dans le fossé où elle a heurté une infrastructure en béton. Le conducteur de la BMW, un homme de 25 ans originaire de Damme, n’a été que légèrement blessé. Ivre au moment des faits, il s’est vu retirer son permis pour une durée de 15 jours minimum. Sa compagne, âgée de 29 ans et originaire de Knokke, a succombé à ses blessures dimanche matin. Le conducteur de l’autre voiture n’a été que légèrement blessé.

Vendredi, Hervé Desmet et un ami quittaient la N25 à Nivelles lorsque, pour une raison encore inconnue, le premier a perdu le contrôle de son véhicule au moment d’aborder le rond-point du contournement Sud. La voiture a violemment percuté le giratoire pour terminer sa course dans le terrain semé de gravier situé en face. Le conducteur est décédé sur les lieux de l’embardée et a dû être désincarcéré. Son passager a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital.