La Saint-Valentin nous rend particulièrement réceptifs aux déclarations d’amour. Pas de problème si elles proviennent d’une personne réelle que vous connaissez. Hyperméfiance si elles semblent vous tomber du ciel, d’autant plus que la fête des amoureux a tendance à nous rendre moins suspicieux.

Les victimes d’arnaques à l’amour, mais aussi à l’amitié ou aux sentiments en général, sont de plus en plus nombreuses. Derrière de faux comptes Facebook ou autres plateformes faisant miroiter l’amour ou la passion, des escrocs, principalement actifs depuis l’Afrique de l’Ouest, parviennent à faire tomber de nombreux Belges dans le panneau. L’escroc tâchera d’établir un lien de confiance avec la personne et de lui demander des versements d’argent supposés l’aider (pour financer un voyage, une demande de visa, la scolarité d’un enfant, etc.).