Elle est soupçonnée, dans cette affaire relative à l'enquête belge sur les attentats à Paris, d'avoir fourni de faux documents d'identité à des personnes impliquées dans ces attaques terroristes. La prévenue est l'épouse de Farid Kharkach qui est actuellement jugé à Paris. Meryem Al Balghiti n'a pas contesté avoir remplacé son mari, dans un trafic de faux papiers, à une ou deux reprises en septembre 2015, alors que ce dernier se trouvait au Maroc. "C'était le 10 je pense. Farid m'appelle du Maroc, il dit qu'un monsieur va passer et me remettre une enveloppe. Un monsieur avec une grosse doudoune et des lunettes vient. La police m'a dit après que c'était Khalid El Bakraoui", a déclaré la prévenue, précisant qu'elle n'a pas eu de contact avec cet homme.

"Par contre, le dénommé Bilal est venu ensuite. Et là je lui ai remis cette fameuse enveloppe", a-t-elle dit. Les faux papiers étaient glissés dans des enveloppes que les acheteurs venaient chercher dans la boîte aux lettres de Farid Kharkach, puis ils replaçaient l'enveloppe avec l'argent dedans, selon l'enquête.

"La seule et unique erreur que j'ai faite c'est rendre service à mon mari. Il n'y a pas de 'nous', c'est mon mari", a insisté la prévenue, qui s'est ensuite faite de plus en plus nébuleuse. Elle a déclaré "avoir appris après" que son mari trempait dans un tel trafic. Or, lorsqu'elle a été interrogée par la police, elle avait affirmé qu'elle savait, mais qu'elle pensait que les bénéficiaires des documents étaient des sans-papiers. Elle avait ajouté: "on ne savait pas que ça servirait à des terroristes".