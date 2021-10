La sœur de Jean-Claude Van Damme a-t-elle échappé à une tentative de meurtre, en 2017 ? C’est ce que les tribunaux vont devoir établir. Les faits n’avaient jamais été révélés. La DH apprend que la chambre du conseil a renvoyé l’ex-compagnon de Véronique Van Varenbergh, 62 ans, devant le tribunal correctionnel. À ce stade, Frédéric, 49 ans, est présumé innocent. Véronique Van Varenbergh s’est constituée partie civile.

Selon nos informations, les faits présumés se seraient déroulés à Knokke, 2, Koninginnenlaan, dans l’appartement, situé au quatrième étage, où le couple vivait encore que Frédéric n’y était pas domicilié.

Véronique et Frédéric s’étaient rencontrés via Facebook. Se présentant en tant que "directeur de presse", en réalité publicitaire dans un groupe de presse, Frédéric cherchait à contacter la sœur de JCVD. Le but était promotionnel : l’inauguration d’un rhyad à Marrakech.

Pour la remercier, Frédéric l’invitait à Marrakech, aux frais de l’hôtelier. Une relation amoureuse se nouait ainsi, dont Véronique Van Varenbergh dirait plus tard qu’elle "eut des hauts et des bas".