On l’appelle le Fast. C’est la team de la police fédérale spécialisée dans la traque aux fugitifs. Elle ne recherche que les condamnés en cavale. Une équipe dont le travail est impacté aussi par la crise sanitaire. " Le coronavirus a des conséquences sur notre façon de procéder", nous confie le nouveau patron du Fast Gerry Van Loock. "On doit s’adapter" , ajoute aussitôt celui qui se veut toutefois rassurant en précisant qu’au final, le nombre d’arrestations réalisées par l’équipe ne diminue pas. "Les méthodes d’intervention sont adaptées parce qu’on doit tenir compte d’un facteur très important qu’est celui du risque de contamination. On doit par exemple éviter que les personnes interpellées nous crachent dessus. Cela a évidemment des conséquences plus importantes que lorsque quelqu’un tente simplement de se débattre. C’est un risque qui compte pour nous même s’il a surtout un impact mental."

(...)