L’année dernière, Child Focus a reçu un nombre record de 2 147 signalements d’images d’abus sexuels sur mineurs via sa ligne d’assistance stopchildporno.be. Une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2019. Pendant la période de confinement en 2020, le nombre de cas signalés a même triplé.

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral libère des ressources supplémentaires afin que Child Focus, le partenaire privilégié dans la lutte contre l’abus d’enfants, puisse utiliser au maximum l’outil numérique Arachnid. Cet outil venu du Canada permet d’immédiatement détecter et signaler les images d’abus. Il est utilisé dans le monde entier par les services spécialisés dans la lutte contre les images d’abus d’enfants et a déjà permis de détecter et de faire supprimer 11 millions d’images d’abus par les fournisseurs. Il permet une meilleure identification des victimes et peut transmettre les coordonnées des suspects aux autorités compétentes pour les poursuivre.

"Arachnid envoie une demande aux autorités compétentes du pays concerné pour que les images soient immédiatement mises hors ligne. Elles bloqueront immédiatement le site web ou d’autres canaux et mettront les images hors ligne en coopération avec les fournisseurs et d’autres plateformes en ligne", détaille le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Concrètement, une enveloppe de 186 000 euros est débloquée pour permettre à Child Focus d’analyser jusqu’à 430 000 images par an. "Plus il y a d’analystes, comme ceux de Child Focus, qui participent à la qualification du matériel d’image stocké dans Orb, plus il est possible d’envoyer des demandes de suppression et plus il sera possible d’identifier les victimes", poursuit le ministre.

"La coopération internationale est essentielle pour gagner cette bataille. Plus d’analyses signifient non seulement plus de suppressions d’images d’abus, mais aussi plus de poursuites. Arachnid travaille en étroite collaboration avec Interpol et Europol, entre autres, qui transmettent des informations utiles sur les auteurs et les victimes aux parquets compétents du monde entier. Il peut s’agir de l’adresse IP d’un créateur ou d’un distributeur d’images. En comparant ces images avec d’autres, les victimes peuvent également être mieux identifiées. Entre-temps, l’outil Arachnid a déjà passé au crible 136 milliards d’images dans le monde et envoyé 11 millions de rapports aux fournisseurs de services électroniques en vue d’une suppression", conclut-il.