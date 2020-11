Il s'agit de l'objet le plus cher jamais vendu par le ministère sur le site du Fin Shop, les véhicules mis à part. L'offre la plus élevée atteignait dimanche soir lors de la clôture de la vente la somme de 90.300 euros, selon le site internet du magasin du SPF Finances. Le bijou en or 18 carats orné d'un diamant de 5,14 carats était estimé à 80.000 euros.

La bague provenait d'une saisie judiciaire et avait été achetée chez Chow Tai Fook, un joaillier célèbre de Hong Kong.

Le magasin du SPF Finances met régulièrement en vente des objets saisis à des criminels mais aussi des articles qui se retrouvent aux mains des autorités pour d'autres raisons.