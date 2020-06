Sa mère : "Tout le monde connaît la disparition de Théo Hayez. Et mon fils ? Pourquoi cette différence ?"

Vingt mois. Liliane Velghe, qu’on appelle Lilium, a dû attendre vingt mois pour qu’enfin la police fédérale diffuse il y a dix jours l’avis de recherche relatif à la disparition en 2018 en Corse de son fils Kevin. Les Belges seront nombreux, cet été, à se rendre dans l’île de Beauté. C’est l’appel de la mère de Kevin Vanneste : "Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, soyez attentifs. Une information peut aider à retrouver mon fils. J’ai toujours confiance que Kevin est vivant."

La disparition de Kevin Vanneste n’a pas reçu le millième du retentissement de celle de Théo Hayez l’an passé en Australie. Et cela désole sa mère. "La disparition de Théo a fait le tour de la planète. Bravo ! Mais pourquoi cette différence ? Si on le fait pour l’un, on peut le faire pour tous, hein."

