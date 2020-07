On ne retrouvera jamais la Belge disparue au Kenya. Ni vivante ni morte, ni même ses restes. Mireille Dysseleer, la Bruxelloise disparue depuis 18 mois, aurait été victime au Kenya d’un véritable complot conçu par sa confidente et amie la plus proche avec l’aide de son chauffeur et de son propre avocat. Une fin épouvantable pour cette Anderlechtoise tombée amoureuse lors de ses vacances dans ce pays.

Née à Ixelles le 2 janvier 1956, Mireille Dysseleer a 22 ans quand elle entre à la Stib. On se souvient d’elle, dans le quartier des Étangs à Anderlecht où elle habite dans un des buildings de l’avenue Marius Renard, le no 43.

