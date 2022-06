Avec une moyenne de 1 193 interpellations en moyenne par mois, soit 40 par jour en 2021, l’ASBL Prévention et sécurité, spécialisée dans la lutte contre le vol à l’étalage, a encore du boulot cette année. Et cela n’ira pas en s’améliorant. "Face à la hausse des prix, la situation est très favorable à l’augmentation des voleurs occasionnels. Ceux qui n’avaient jamais osé auparavant risquent de se laisser tenter par du vol à l’étalage, c’est fort probable", déplore l’administration de Prévention et Sécurité, Léon Wegnez.