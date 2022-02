On dit que le football est le reflet de la société, et c’est en effet bien exact. Or, depuis deux ans, les contraintes liées à la crise sanitaire, les frustrations et, pour certains, un sentiment d’atteinte aux libertés, ont rendu notre société plus violente. Des violences sont observées dans les manifestations. On la rencontre dans les écoles, les cours de récréation. Il ne faut pas s’étonner que le phénomène se développe aussi dans les stades."