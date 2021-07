Pour arriver aux 2 milliards que va débloquer la Wallonie, 800 millions du plan de relance pour la Wallonie présenté il y a plusieurs semaines seront réorientés. 200 millions viendront directement du budget wallon et le milliard restant sera emprunté sur les marchés financiers.

Certaines mesures étaient déjà connues depuis vendredi dernier, notamment cette avance sur assurance de 2 500 euros octroyée par les Communes aux ménages sinistrés. En plus de ça, on sait désormais que 25 millions seront octroyés aux sociétés de logements sociaux pour permettre d’aider au relogement des sinistrés. Les communes et CPAS touchés par les inondations recevront un montant total de 50 millions d’euros pour reloger les sinistrés.

Les indépendants et petites entreprises auront droit à une avance de 50 000 euros via la Sowalfin. Les grandes entreprises bénéficieront, elles, d’une avance financière qui doit compenser 75 % du montant des dégâts occasionnés par les intempéries.