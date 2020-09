"Il n’y a pas doute qu’il a été enlevé". Me Vincent Lurquin est l’avocat belge du ressortissant belgo-rwandais Paul Rusesabagina, surnommé "le Schindler africain" et connu comme le héros du film Hôtel Rwanda, qui se trouvait jeudi passé à Dubaï, s’est retrouvé dimanche à Kigali et est apparu lundi, menotté aux poignets, exhibé devant la presse par la police rwandaise. "Jeudi passé à 18 h 27, M. Rusesabagina téléphonait comme tous les jours à son épouse et à sa fille qui lui rappelaient de ne pas oublier un anniversaire. Ce furent les dernières communications avant d’apprendre lundi qu’il était à Kigali.