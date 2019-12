Le secteur wallon du bien-être animal vit dans un chaos qui transparaît bien à travers l’"affaire Chipie".

Depuis près d’un an et demi, la moitié des refuges, regroupés au sein de l’Union wallonne pour la protection animale (UWPA), ne veulent plus travailler avec le service public, soit l’Unité wallonne du bien-être animal, que ce soit pour lui signaler des éventuels cas de maltraitance ou pour accueillir des animaux lorsque l’UBEA fait des saisies.

Entre les deux camps, c’est la guerre.

(...)