À la tête de la plus grande zone de police du pays, après celle d’Anvers, mais la plus importante en termes de gestion d’événements, le chef de corps de Bruxelles Capitale Ixelles (Polbru), Michel Goovaerts, en place depuis tout juste deux ans, a accepté pour La DH de nous livrer ses priorités pour cette nouvelle année 2019.

Une année que ses policiers commencent sur les genoux, après avoir assuré la sécurité d’un nombre record de manifestations (on dépasse largement les 900 pour 2018) et plus de 600 interventions chaque jour, dont 740 rien que pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nuit du réveillon agitée dans la capitale, sur laquelle le chef de corps revient ci-dessous et qui ne justifie pas à ses yeux, une fusion des zones de police, telle que demandée par le nouveau ministre de l’Intérieur, Peter De Crem. Mais nous y reviendrons plus loin.

Niveau gestion d’événements, la nouvelle année ne s’annonce guère plus paisible, avec un retour prévisible des gilets jaunes dans les rues de Bruxelles, estime Michel Goovaerts, mais aussi la mobilisation de pas moins de 60 policiers pour assurer la sécurité du procès de Mehdi Nemmouche, les éventuels débordements dus aux élections congolaises, etc.

(...)